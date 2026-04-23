鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-23 16:57

由貿協與木工機械公會共主辦的「台灣國際木材加工暨家具製造展」(WOOD TAIWAN) 今 (23) 日起一連 4 天於南港展出。貿協表示，此次共吸引 125 家廠商，近 700 個攤位，以「Craft Smart! 木藝智造」為主軸，聚焦「綠色智造」、「永續生活」及「未來木材」三大核心，串聯機械設備、五金板材、手工具、家具製造、木結構及 AI 解決方案等五大應用領域，打造跨國商機交流平台。

木材加工暨家具製造展今開展，AI賦能「木藝智造」引領智慧木工新紀元。(圖:貿協提供)

外貿協會秘書長王熙蒙表示，面對地緣政治與國際貿易環境變動所帶來的不確定性，全球供應鏈正加速重組，台灣木工機械產業憑藉精密製造與高品質優勢，長期穩居全球重要供應國地位，未來將持續以創新為核心動能，推動產業邁向智慧製造與永續發展新階段。

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木工機械同業公會理事長張銀恭則表示，台灣業者以卓越的製造實力、靈活客製化服務，以及穩定的品質，深受國際市場的信賴。面對產業轉型關鍵期，導入 AI 與自動化以提升效率、降低人力負擔，並落實節能減碳與環境友善，將是未來發展的重要方向。

為積極拓展國際市場，貿協也透過全球逾 60 個海外據點廣邀買主來臺觀展，吸引逾 50 國的國外買主完成預先登記參觀，包括日本、越南、馬來西亞等國家參觀團踴躍參與。

指標企業如美國百年家具製造與進口商 Chromcraft Revington Douglas、加拿大最大獨立工業機械經銷商 Akhurst Machinery、以及泰國建材製造商 BRT INTERTECH 等，皆將到場採購，預計整體將吸引逾 7,000 名國內外專業人士參與，展現強勁國際商機動能。

貿協表示，本屆展覽集結國內外指標參展廠商，包括恩德 (1528-TW) 集團、龍德機械、勝源機械、廣穎機械、仕興機械等龍頭企業，同時迎來全球刀具研磨設備領導品牌德商 Vollmer 首次參展，顯示 WOOD TAIWAN 已成為亞洲重要的產品展示與技術交流平台。