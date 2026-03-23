鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-03-23 20:04

台中國際會展中心今 (23) 日舉行開幕典禮，黃志芳表示，隨著展覽檔期需求持續攀升，台中會展中心今 (2026) 年度規劃展覽場次已突破 50 場，創國內專業展覽館開館首年新高，也反映中部產業累積的能量，正加速釋放，從台北世貿到南港展覽館的發展經驗可見，會展設施往往是城市轉型的重要引擎，不僅帶動產業發展，也促進周邊商業與城市機能全面升級。

台中會展中心開幕，貿協：年度規劃場次已突破50場、創國內展館首年新高。(圖：貿協提供)

今日開幕典禮包括台中市長盧秀燕、立院副院長江啟臣、經濟部政次江文若、立委及駐台使節及各大公協會代表齊聚一堂，見證中台灣會展發展的重要里程碑，黃志芳表示，會展中心將成為城市發展關鍵引擎，未來貿協將導入全球資源，強化產業國際連結，並帶動城市轉型，打造中台灣新里程碑。

‌



黃志芳指出，觀察全球重要城市發展，無論歐洲、日、韓，大型會展中心皆為帶動產業與經濟的重要核心，會展中心不只是辦展覽的場所，更是城市的心臟，透過人流與商機的流動，帶動經濟繁榮與產業創新，台中會展中心的落成，讓台灣在中部擁有一座具備國際規模的會展平台，未來將成為串聯產業與全球市場的重要節點。

外貿協會深耕會展產業逾 50 年，從台北世貿、國際會議中心到南港展覽館一、二館，已累積完整的營運經驗與全球買主網絡，每年舉辦多項大型國際展覽，此次投入臺中，不僅帶來展覽辦理能力，更將整合全球資源與服務能量，協助中部產業就地與國際接軌。

貿協表示，以近期活動為例，就在明 (24) 日，貿協將在台中舉辦大型中部機械國際採購洽談會，全球 56 位買主和我國業者如上銀 (2049-TW)、永進等公司洽談，為台灣國際工具機展加持，進一步放大後續展覽效益，展現會展平台對產業拓銷的實質助益。