鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-23 16:56

家電品牌禾聯碩 (5283-TW) 今 (23) 日召開法說會，副總經理雷鎵駿表示，指出公司正積極推動雙品牌策略，其中走平價路線的副品牌山田（YAMADA）表現亮眼，成為拉動業績成長的重要支柱，目前營收占比已接近 10%，第一季年成長約 50%，也看好禾聯、山田兩大品牌可以一同發力。

雷鎵駿提到，子品牌山田在今年第一季銷量呈現跳躍式成長，較去年同期增加達 50％。目前該品牌年營收佔比已接近一成左右，且因為定位與主力品牌禾聯有所區隔，成功吸引在意性價比的消費族群，為公司拓展出新的獲利空間。

‌



為應對單一品牌在國內市場可能面臨的滲透瓶頸，公司建構出高中低價位的品牌矩陣。除了代理日系品牌夏普主打高單價市場，並以自有品牌禾聯穩守中價位龍頭，山田則負責對抗市場上的平價競爭對手。

禾聯碩近年調整股利政策並以配發股票股利為主，目的是保留現金以支應山田品牌的發展需求。公司期望透過增加銷量擴大獲利空間，目標是未來能恢復過去每年配發 10 元現金股利的營運水準。

雷鎵駿指出，目前空調業務仍佔公司總營收近七成，且根基穩健並符合國家節能能效規範；至於電視業務，則因為近年來電視收看人數下滑，約略維持持平；禾聯碩未來將持續優化冰箱與洗衣機等起步較晚的品項，並透過全台 14 個服務據點深耕在地市場，維持家電產業的長期競爭優勢。