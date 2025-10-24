〈熱門股〉禾聯碩谷底彈升15%為除權息暖身 第二品牌成營收增長主力

‌



禾聯碩表示，目前禾聯碩各產品線營收占比中，空調產品佔比超過 60%。公司今年將增加 20% 的行銷預算，主要用於推廣禾聯家電及第二品牌山田家電，看好山田空調將保持穩定成長，洗衣機和冰箱等基期較低的產品營業額也有望上升。