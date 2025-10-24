〈熱門股〉禾聯碩谷底彈升15%為除權息暖身 第二品牌成營收增長主力
鉅亨網記者吳承諦 台北
家電廠禾聯碩 (5283-TW) 日前公告除權息，每股含息 0.5 元、含權 2 元，並訂於訂 10/31 除權息交易，啟動除權息行情，自上周四 (16) 日以來，股價谷底反彈強漲約 15%，23 日收盤價為 74.5 元，周成交量 1428 張。
由於颱風攪局及整體消費力不振，家電業傳統旺季表現不旺，不過新台幣在第二季大幅升值，使原物料採購成本降低，預期這批成本降低後的商品將在第三、四季出貨，因此毛利率拉升的現象可望自第三季起顯現。
禾聯碩表示，目前禾聯碩各產品線營收占比中，空調產品佔比超過 60%。公司今年將增加 20% 的行銷預算，主要用於推廣禾聯家電及第二品牌山田家電，看好山田空調將保持穩定成長，洗衣機和冰箱等基期較低的產品營業額也有望上升。
禾聯碩提到，公司將全力發展第二品牌「山田家電」以搶攻市場占有率，並看好在山田空調強力推廣下，全年營收有望增加 10%。
