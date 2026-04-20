鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-20 10:45

富邦媒 (8454-TW)momo 購物網今 (20) 日最新指出，由於 2026 年住宅家電汰舊換新補助進入最後階段，觀察到消費者換機決策明顯提前，除濕機、空氣清淨機和冷氣月銷量暴增，同步呈現雙位數成長，換機潮湧現有助挹注第二季業績動能。

富邦媒觀察到大家電換機潮湧現。(圖：富邦媒提供)

由於 2026 年是本次節能補助政策的最後一年，名額上限 147 萬台，錯過這次恐需再等數年，在政策倒數的驅動下，消費者換機決策明顯提前，momo 統計，除濕機單月銷量突破 1.5 萬台、搜尋熱度攀升至近 70 萬次，空氣清淨機 4 月業績單月破億元，而冷氣銷量月增 56%、銷售金額年增 22.5%，三大品項同步呈雙位數成長。

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momo 說明，購買一級能效冷氣並完成舊機回收，可合併申請經濟部汰舊換新補助 3,000 元和貨物稅減免最高 2,000 元，合計最高省 5,000 元；而除濕機雖不適用汰舊換新補助，同樣也可申請貨物稅退稅。

儘管 147 萬台的名額總量看似龐大，但隨著各通路同步啟動換機促銷、消費者需求集中爆發，額度消耗速度較預期快。

momo 進一步指出，消費者對除濕機的期待不再只是「防潮工具」，具備「除濕＋清淨＋乾衣」三合一機型需求快速崛起。