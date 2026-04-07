全國電受內需疲弱影響上半年營運保守看待 看好節能補助末班車拉動家電買氣

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-07 17:02

家電通路商全國電 (6281-TW) 於今 (7) 日召開線上法人說明會，財務暨會計處協理兼投資人聯絡人趙怡鈞指出，公司去年受到房市管制及內需疲弱影響，導致民眾對於耐久財消費趨於保守。公司去年整體的銷售動能有所放緩，但在庫存控管與資金水位方面仍維持健康狀態。

全國電受內需疲弱影響上半年營運保守看待 盼節能補助末班車強拉家電買氣。(圖：shutterstock)

趙怡鈞表示，針對今年上半年的營運展望，公司持審慎保守態度看待。雖然央行近期微調自然人第二戶房貸成數，但整體房市仍處於政策主導的冷靜期，房價止跌回升的態勢尚未成形。加上高利率環境限制銀行端估價，房市冷卻對家電需求仍具壓力。

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不過全國電子看好節能補助末班車效應將成為今年的重要動能。由於能源署表示 2026 年將是家電汰換補助的最後一年，且經費用完將提前截止，公司期望此項政策能帶動民眾把握申請機會，藉此強拉家電市場的銷售表現。

在營運策略方面公司將持續提升店格並強化實體通路。截至今年三月底全國電子大坪數店型已達到 81 間，佔總家數約 1/4。去年底開幕的高雄民族店以智慧居家城市為概念，提供全方位的智慧家電解決方案與多樣化的生活用品。

數位轉型也是公司發展重點，透過全國電子行動應用程式整合行動支付與各種會員服務。該程式導入三維模型與擴增實境技術，讓顧客能直觀體驗家電擺放效果，並利用人工智慧助理強化商品搜尋功能，加速落實虛實融合的零售趨勢。