〈港股盤後〉科技與黃金股領跌 恒指失守26000點大關

鉅亨網新聞中心 2026-04-23 16:41

香港股市周四 (23 日) 集體下挫，大市延續低位震盪態勢。截至收盤，恒生指數下跌 0.95%，報 25915.20 點，失守 26000 點整數關口；恒生科技指數大跌 1.98%，報 4865.52 點；國企指數則下跌 0.79%。今日大市成交金額達到 2553.79 億港元。

科技與黃金股領跌 恒指失守26000點大關(圖:shutterstock)

盤面上，大型科網股普跌，網易、快手跌幅超過 2%，騰訊、美團、京東、小米等巨頭跌幅均在 1% 以上。晶片與光通信板塊亦集體回調，華虹半導體跌近 6%，長飛光纖光纜跌超 5%。

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此外，由於現貨金價跌破 4700 美元關口，黃金股表現慘淡，赤峰黃金、靈寶黃金等跌幅均超過 6%。航空股同樣受壓，東方航空因燃油成本上漲預期及地緣局勢影響，跌幅超過 6%。

地緣政治局勢使能源板塊成為避風港。美國總統川普表示何時結束與伊朗的衝突「沒有時間表」，市場擔憂荷姆茲海峽的供應中斷持續，刺激油氣與煤炭股逆勢走高。山東墨龍大幅飆升超過 10%，中國石油與中國海洋石油分別上漲約 4% 與 3%。煤炭股如兗礦能源亦有超過 5% 的漲幅。

個股業績方面，恒瑞醫藥一季度淨利同比增長 21.78%，新東方淨利則增長 45.3%；然而周大福受內地零售轉弱影響，第四季度零售值同比下降 1.5%。