鉅亨網新聞中心 2026-04-23 09:37

南方東英黃金 ETF(03030-HK) 與勝宏科技 (02476-HK) 週二 (21 日) 在港交所齊步掛牌，一舉創下兩個「最大」：前者為香港史上規模最大的實體黃金 ETF，後者是今年以來香港最大的 IPO。

輝達供應商首登港股狂飆50% 最大黃金ETF同日上市「好事成雙」。(圖:shutterstock)

財政司司長陳茂波在出席上市儀式時，形容兩大重量級產品同步登陸港股市場，象徵著香港金融市場的蓬勃生機，可謂「好事成雙」。

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南方東英黃金 ETF 南方黃金 (03030-HK) 的上市，想睜著香港在發展國際黃金交易市場上邁出重要一步。受中東地緣政治緊張影響，市場避險需求殷切，該 ETF 資產管理規模已迅速達到 7.19 億美元，成為香港規模最大的實體黃金產品。

該基金實現了「在港交易、在港存放」的策略，金條存放於香港國際機場貴金屬儲存庫，與特區政府建設大宗商品交易生態圈的戰略高度契合。

證監會主席雷添良與南方東英執行長丁晨均強調，該產品不僅能有效管理地緣風險，也展現了香港作為國際金融中心多方協同、功能多元的生態體系。

作為今年全港集資額最大（約 201 億港元）的新股，勝宏科技獲得超額認購 430 倍，上市首日收盤價較招股價飆升逾五成，每手帳面獲利突破萬元。

勝宏科技董事長陳濤指出，公司將積極擴張 AI 基礎建設產能，以應對全球市場需求。陳茂波對此表示，目前輪候上市企業逾 500 家，政府正全力優化上市制度，以「金融 +」策略支持優質創科企業利用香港市場籌資壯大。

近期港股市場的新股「賺錢效應」顯著，除了勝宏科技，群核科技、長光辰芯等半新股亦錄得驚人漲幅，這波由商米科技、曦智科技等領銜的硬科技上市熱潮正持續延續。

高盛預計，隨著市場轉向新經濟領域及 A 股企業赴港趨勢，香港今年新股集資額有望達 600 億美元，下半年將迎接創紀錄的上市高峰。