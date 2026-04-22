袁志峰 2026-04-23 04:50

今日推介 - 恒基地產 (12, $30.64), 目標價 $33.5, 止損價 $29.5

1) 股市前景

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周三港股下滑，跌勢全面，成交增加，南向資金維持淨買入。美伊戰事對金融市場的影響已消化，疊加人民幣兌美元穩步升值及中國首季度經濟增長勝預期，港股前景好轉，預期恒指年底前回升至 27000 至 28000 點。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指低開 184 點，已是全日高位，隨後弱勢走低，午後最多曾跌 414 點，收報 26163 點，跌 324 點或 1.2%。成交額按日增 11% 至 2283 億元，3 月份日均成交額 3038 億元。

港股通南向資金淨買入約 49 億元。中海油 (883)、吉利汽車(175) 及泡泡瑪特 (9992) 錄得 4.8、3.3 及 3.3 億元淨買入。阿里 (9988)、騰訊(700) 及長飛光纖 (6869) 錄得 10.6、10.3 及 6.7 億元淨賣出。4 月以來累積淨買入約 258 億元，3 月淨買入約 614 億元。

恒指跌 1.2%，成份股 20 升 70 跌。聯想 (992) 漲逾 5%，為升幅最大藍籌。吉利汽車 (175) 及中石油 (857) 漲逾 2%。中海油 (883)、中信股份(267)、翰森製藥(3692)、華潤置地(1109)、華潤電力(836) 及領展 (823) 升逾 1%。寧德時代 (3750) 跌逾 5%，為跌幅最大藍籌。老鋪黃金 (6181)、信義光能(968) 及周大福 (1929) 跌逾 4%。李寧 (2331)、新東方(9901)、東方海外(316) 及申洲國際 (2313) 跌逾 3%。建設銀行 (939)、中國銀行(3988)、中國宏橋(1378)、泡泡瑪特(9992)、中石化(386)、石藥集團(1093) 及信義玻璃 (868) 跌逾 2%。

恒生科指跌 1.9%，收報 4963 點，成份股 5 升 24 跌 1 持平。大型科技股跑輸大市，美團 (3690)、京東(9618)、快手(1024) 及百度 (9888) 跌逾 2%，騰訊 (700) 及網易 (9999) 跌近 3%，阿里 (9988) 跌逾 3%。嗶哩嗶哩 (9626) 及京東健康 (6618) 跌逾 5% 及 4%，為跌幅最大成份股。騰訊音樂 (1698) 及地平線機器人 (9660) 跌逾 3%。小鵬汽車 (9868)、蔚來(9866)、零跑汽車(9863) 及阿里健康 (241) 跌逾 2%。比亞迪 (1211) 跌近 2%。聯想 (992) 及華虹半導體 (1347) 漲逾 5% 及 4%，為升幅最大成份股。

板塊方面，大型科技及線上醫療股跑輸大市，跌幅居前。阿里 (9988) 跌逾 3%。京東健康 (6618) 跌逾 4%，阿里健康 (241) 及平安好醫生 (1833) 跌逾 2%。

周三上証指數低開 0.3%，已接近全日低位，隨後輾轉上揚至收盤，以接近全日高位收市，收報 4106.26 點，升 0.5%。深証成指升 1.3%。科創 50 指數升 1.7%。滬深兩市總成交約 25600 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 1500 億元，3 月份日均成交額約 23100 億元。

3) 個股訊息

路透引述文件報道，中石化擬以每股 708 元價格出售寧德時代 (3750)850 萬股 H 股，套現約 60.18 億元。配售價 708 元較寧德時代周二收市價 736 元折讓約 3.8%。中石化原持有寧德時代 1470 萬股，為其第二大股東，是次減持近六成。(信報)

周大福 (1929) 公布截至 3 月底止 3 個月零售值按年跌 1.5%，其中，港澳及其他市場升 58.5%，內地跌 8.2%，分別佔零售值的 16.3% 及 83.7%。(信報)