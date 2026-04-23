鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-23 12:49

台股近期開掛，一路邁向 39000 點關卡，今 (23) 日盤中一度大漲千點，但投資人宜居高思危，提升風險意識，台股平衡基金提供進可攻、退可守的換檔選擇，且過去一年這些基金績效動能並沒有讓投資人失望，共有 9 檔台股平衡基金漲幅超過 150%。

績效領先的標的包括：第一金中概平衡基金上漲 187%、復華傳家基金上漲 180%、野村鴻利基金上漲 167%，法人提醒，若投資人擔心台股短期間闖關過快、漲幅太大可能會出現較大賣壓及波動風險，不妨挑選優質台股平衡基金作為台股資產換檔替代工具。

‌



CMoney 資料顯示，台股平衡基金近 1 個月、今年以來，及近 1 年的漲勢犀利， 18 檔台股平衡基金各期間平均漲幅分別達：20%、47%，及 136%，並不輸給近期最夯的主動式台股 ETF，市場瘋主動式台股 ETF，在股價攻高，投資人若擔心接下股價可能出現修正，又擔心沒跟上台股續揚紅利，不妨將部分獲利資金轉進台股平衡基金，增加防禦力。