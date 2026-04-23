台股高空大跳水震幅逾1500點 上市櫃逾2000檔個股臉黑 追高套牢壓力湧現

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-23 10:55

護國神山台積電 (2330-TW) 和第二大權值股台達電 (2308-TW) 今 (23) 日聯袂再創高，最高分別來到 2135 元、2115 元，掀起二大權值股的比價效應，台股加權指數一度再狂飆逾 1000 點，但隨後風雲變色，創高後快速壓回，同時，台股上市櫃合計下跌家數超過 2000 家，跌停家數超過 30 家，令多數中小型投資人不僅無感台股的創高，甚至面臨日前追高的套牢壓力。

台股高空大跳水震幅逾1500點 逾2000檔個股臉黑 追高套牢壓力湧現。(鉅亨網資料照)

開盤一小時台股加權指數拉高後跳水殺，高低價差超過 1500 點，不僅大型電子股壓回，令大盤熱度快速緩和，中小股回檔壓力湧出，使櫃買指數重挫超過 3%，盤中跌幅擴大。

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台股交易員指出，目前並未見到外部環境有太大變動，主要是因漲多的獲利了結賣壓出籠，由於上市櫃合計融資額達 6000 億元，提防在技術面過熱的壓回之際，是否引發多殺多，先觀察逢低進場的買盤強度。

元大投顧從技術面來分析，近期大盤沿著 5 日線頻頻創高，OTC 更拉出連續 12 根紅 K，盤面千金股相互比價一度來到 49 檔，但騰落指標衝上今年新高，大盤月線正乖離擴大至 8.9%，依歷史經驗統計容易引發獲利賣壓。