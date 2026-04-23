鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-23 10:24

在地緣政治風險降溫與財報表現強勁帶動下，美股前日齊揚，台股今 (23) 日延續近期創高氣勢，在電子權值股挺身而出、AI、IC 設計族群相關題材表現下，早盤開高走高，大漲逾千點，不僅成功站回 3 萬 8 千點大關，更一度觸及歷史新天價 38,921 點，隨後大盤急轉直下，翻黑一度下跌逾 400 點，最低來到 37422 點，震幅高達約 1500 點，單日成交量預估暴增至 1.5 兆元。

權值股部分，台積電 (2330-TW) 因董事長魏哲嘉在北美技術論壇上，首度展示 A13 製程，預計 2029 年量產，激勵今早開高走高，一度再攻新高價 2,135 元，漲 85 元或 3.9%；台達電 (2308-TW) 大漲逾 4%，晶元電子 (2449-TW) 漲半根停版，股價一度站上 300 元。

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台光電 (2383-TW) 漲 6.8%、日月光投控 (3711 -TW) 漲 6%，鴻海 (2317-TW) 則受惠主動式 ETF 持續買入漲 4.7%，聯發科 (2454-TW) 早盤震盪持平，廣達 (2382-TW) 則下挫跌 2.5%。

為與輝達爭鋒，Google 發表第 8 代 TPU 晶片，今日台廠相關供應鏈包括富士達 (6805-TW)、精測 (6510-TW)、旺矽 (6223-TW)，早盤開紅上揚一度漲逾 4%。

法人指出，台數擺脫盤整，連 3 天改寫歷史新高，技術面延續多頭趨勢，有利短線偏多表現，惟遇急漲反須提防獲利賣壓可能，盤面上受惠題材族群輪動表現，投資可依短期均線變化，順勢換股操作。