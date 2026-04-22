鉅亨網新聞中心 2026-04-22 18:50

南方東英黃金 ETF(03030-HK) 與勝宏科技 (02476-HK) 周二 (21 日) 同日於港交所掛牌上市，分別創下香港史上規模最大的實物黃金 ETF，以及今年以來香港集資規模最大的新股紀錄。財政司司長陳茂波出席儀式時強調，這兩大產品的進駐，展現了香港作為國際金融中心的韌性與多元生態。

實物黃金 ETF 實現「在港交易、在港存放」

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在全球地緣政治局勢緊張、避險需求攀升的背景下，南方東英實體黃金 ETF 的推出可謂恰逢其時。截至 4 月 20 日，該基金的資產管理規模 (AUM) 已達 7.19 億美元 (約 56.08 億港元)，一舉成為本港規模最大的黃金 ETF。

該 ETF 的一大特色在於其「在港交易、在港存放」的模式。其實體金條存放於香港，由匯豐擔任託管人，並由香港國際機場貴金屬儲存庫及 Brink"s 擔任副託管人。陳茂波指出，這與香港發展國際黃金交易中心、建構大宗商品交易生態圈的策略高度契合。證監會主席黃天祐則表示，黃金 ETF 的掛牌有助於資產配置多元化，共同構建互補共振的金融生態體系。

輝達供應商勝宏科技首掛暴漲

賺錢效應顯著 同日上市的勝宏科技表現同樣驚豔。作為輝達 (Nvidia) 的核心供應商，勝宏科技是全球領先的人工智慧及高性能計算印刷電路板 (PCB) 服務商。此次 IPO 獲投資者熱烈追捧，公開發售部分獲超額認購高達 430.15 倍，集資淨額經調整權行使後擴大至 201 億港元，成為今年港股「集資王」。

勝宏科技首日掛牌開市即報 330 元，收市價達 315 元，較招股價 209.88 元飆升 50.1%。以每手 100 股計算，投資者帳面可賺 10,512 港元。該公司基本面強勁，2023 至 2025 年淨利潤預計增長達 273.5%，並已在泰國、越南及馬來西亞等地建設海外基地，以應對全球 AI 基礎設施擴張的機遇。

「硬科技」新股潮湧現

市場展望樂觀 勝宏科技的成功並非孤例。近期港股「硬科技」新股熱潮持續延續，如上周上市的群核科技及長光辰芯，其股價在上市後數天內分別累計上漲約 4.1 倍及 1.44 倍，顯示出極強的賺錢效應。此外，螞蟻集團持股的商米科技 (06810-HK) 及曦智科技 (01879-HK) 也正接力招股，預計將進一步帶動市場氣氛。

高盛對香港新股市場前景持樂觀態度，預計今年 IPO 集資額或達 600 億美元 (約 4700 億港元)，下半年有望迎来上市高峰。