鉅亨網新聞中心 2026-04-16 16:11

美國海軍最新、最強大的航空母艦「福特號」(USS Gerald R. Ford) 近日再度成為全球軍事焦點，但原因並非其強大的戰力，而是其因火災導致的修復隱憂與創紀錄的部署疲勞。

最強航母「福特號」陷入癱瘓 創紀錄部署背後的美國「航母荒」危機(圖:shutterstock)

截至 4 月 15 日，「福特號」已連續部署超過 295 天，打破了自越戰以來美軍航母單次部署時間最長的紀錄，然而這艘耗資 130 億美元的巨艦目前卻正處於停滯狀態。

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洗衣房火災引發結構與系統雙重危機

「福特號」於今年 3 月 12 日發生火災，起火點位於艦上的主洗衣房，火勢持續燃燒逾 30 小時，導致超過 600 名艦員失去床位。雖然美軍中央司令部聲稱火災未造成嚴重損害，但專家對其艦體結構的受損程度深表懷疑。

報導指出，火場溫度可能高達攝氏 600 至 800 度，足以引發高強度鋼材的「退火效應」，導致艦體鋼材軟化、強度下降，甚至引發焊接點破裂及承重框架永久變形。此外，作為美軍首艘「數位化航母」，「福特號」搭載的大量精密電子設備 (如電磁彈射器、先進雷達系統) 也面臨威脅。

燃燒產生的劇毒酸性氣體與水蒸氣結合後會形成鹽酸，腐蝕電路板與連接器，這被視為艦艇火災後電子系統大範圍失效的主因。

「航母荒」暴露美軍戰略捉襟見肘

「福特號」的癱瘓不僅是單艦的損失，更揭示了美國海軍整體力量的窘境。

儘管《美國法典》規定海軍應保有至少 11 艘作戰航母，但由於定期維修與造船廠負荷過重，美軍實際處於備戰狀態的航母僅剩 3 至 5 艘。隨著「尼米茲號」即將退役，且新艦「甘迺迪號」交付日期一再延遲，美軍航母數量即將面臨跌破法定底線的風險。

這種「航母荒」導致中東及其他衝突地區出現權力真空。在「福特號」前往希臘維修期間，美軍在中東前線僅餘一艘「林肯號」，這讓美國政府的「炮艦外交」承受巨大壓力，進而削弱了美國在全球的「航母霸權」。

士氣潰散與人為破壞疑雲

「福特號」自 2025 年 6 月開始部署，任務區跨越加勒比海、地中海與紅海，參與了針對委內瑞拉與伊朗的軍事行動。長達近 11 個月的逾期部署令士兵疲憊不堪，許多水兵因此錯過親人葬禮，且在執行任務期間被禁止對外聯繫，工作氛圍極其差劣。