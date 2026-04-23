鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-23 11:00

《Yahoo Finance》報導，美國總統川普提名的聯準會 (Fed) 主席人選華許 (Kevin Warsh) 向參議院表示，他認為聯準會官員應減少發言頻率、降低前瞻指引，並停止在利率決策會議前預先釋放政策訊號。

他也未承諾將延續現任主席鮑爾 (Jerome Powell) 所建立做法——在每次政策會議後召開記者會，而這一直是市場高度關注重點。

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華許描繪的，是一個更接近前聯準會主席葛林斯潘 (Alan Greenspan) 時代的央行運作模式：沒有記者會，也不預先釋放政策訊號，僅發布聲明，讓投資人自行解讀政策方向。

華許在周二的聽證會上表示，「如果你問我目前最真實的看法，我會說，聯準會主席與聯邦公開市場委員會 (FOMC) 其他央行官員發言相當頻繁，我認為，追求真實比重複發言更重要。如果要召開記者會，就應該傳遞重要訊息。」

自葛林斯潘於 1990 年代中期引入會後聲明以來，聯準會的溝通方式逐步朝更高透明度發展。這項趨勢在全球金融危機期間加速，當時聯準會採取非常規政策工具，需大量對外說明。

2011 年，在前主席柏南克 (Ben Bernanke) 任內，首次引入季度記者會。2012 年推出所謂的「點陣圖」。2019 年，鮑爾則進一步改為每次 FOMC 會議後皆召開記者會。

德意志銀行首席美國經濟學家 Matt Luzzetti 表示，華許的領導可能「帶來央行溝通方式的轉變，甚至可能中斷 (金融危機後) 持續提升透明度的趨勢」。

華許在聽證會中指出，疫情後的通膨衝擊仍在影響經濟，其中部分原因在於官員過度依賴前瞻指引，導致維持預測時間過長，加劇 2021 與 2022 年的政策誤判。

華許談到，「聯準會會告訴全世界他們的點陣圖與預測，然後又過久地堅持這些預測，如果聯準會能等到真正開會時再做決定，這樣的額外審慎思考，能避免政策錯誤擴大。」

Wilmington Trust 資深債券投資組合經理 Wilmer Stith 表示，即便華許不會如市場預期大幅降低溝通頻率，任何程度的收縮都可能引發市場波動。「這可能導致更高的波動性，因為市場將面對更動態的政策調整，而非事先清楚了解聯準會的思路並據此預期變化。」

他補充，「我不認為他會在短時間內從『全面透明』變成『完全黑箱』，因為那只會進一步放大市場波動。」

前堪薩斯市聯準銀行總裁 Esther George 則指出，關鍵問題在於：在聯準會已高度透明的情況下，華許要如何推動溝通方式的重大改變？「若要拿走某些東西，就必須提供足以替代的機制，否則很難推動改變。」

儘管華許傾向收斂溝通，但要限制各地區聯準銀行總裁對外發言並不容易。12 個地區聯準銀行總裁有責任與各自轄區的重要關係人溝通。

Luzzetti 也指出，華許上任時正值市場對央行獨立性高度關注之際。若限制其他官員發言，可能被解讀為壓制不同意見。

他寫道，「即使華許希望打造更一致的『單一聲音』，但制度與政治現實，使他難以大幅限制地區聯準銀行總裁的發言。」

這也可能影響其政策推動。Luzzetti 補充，「若華許被視為壓制同僚意見，將更難在委員會內凝聚共識。」

此外，即使聯準會在華許領導下出現變化，其速度仍取決於他能否說服其他成員支持。任何對利率預測及發布方式的調整，都需整個 FOMC 同意。

鮑爾任內曾嘗試調整相關機制，但最終未成功，聯準會仍維持現行制度。