鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-23 08:40

《巴隆周刊》報導，隨著人工智慧 (AI) 熱潮持續擴散，市場資金輪動至新一波受惠族群，繼記憶體與光通訊之後，電源半導體類股近期明顯轉強，成為投資人關注焦點。Navitas Semiconductor (NVTS-US) 與 Vicor (VICR-US) 股價同步走高，領漲相關族群。

Navitas 週三股價暴漲約 20%，過去五個交易日累計漲幅達 75.90%；Vicor 同日上漲約 7.7%，延續前五日累計 37.15% 的漲勢。市場觀察指出，儘管此波上漲未見明確單一利多驅動，但隨著大型 AI 資料中心建設加速，電力需求快速攀升，帶動電源半導體產業關注度提升。

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美銀證券 (BofA Securities) 分析師在最新報告中指出，隨著機櫃功率密度持續提升，資料中心電力架構正加速由交流電 (AC) 轉向直流電(DC)。

業界普遍認為直流電架構為長期趨勢，預計將於 2027 年上半年至 2028 年上半年開始進入初期部署階段。

Navitas 近一年股價已飆升逾 750%，主要受惠於與輝達合作開發 800 伏特直流電技術，該技術被視為下一代 AI 系統的重要供電解決方案。

其他電源晶片族群亦同步走強。Wolfspeed (WOLF-US) 飆升 12.35%，Alpha and Omega Semiconductor (AOSL-US) 收紅 3.99%，Power Integrations (POWI-US) 跳漲約 6.47%。

此外，市值約 750 億美元的 Monolithic Power Systems (MPWR-US) 當日小跌 0.39%，但過去一年股價已接近翻三倍。