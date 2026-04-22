〈財報〉IBM Q1優預期但財測不變 盤後跌6%

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-23 06:15

IBM(IBM-US)周三 (22 日) 公布 2026 會計年度第一季財報，儘管這家提供硬體、軟體與顧問服務的公司首季表現超出預期，但全年財測維持不變，導致盤後股價走低。截至發稿，跌逾 6%。

IBM Q1優預期但財測不變，盤後跌6%(圖：Shutterstock)

根據聲明，IBM 本季營收年增 9%。淨利為 12.2 億美元，或每股 1.28 美元，高於 2024 年第四季的 10.6 億美元、或每股 1.12 美元。調整後盈餘不包含與併購相關的調整項目。

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管理層重申對 2026 年的看法，包括以固定匯率計算營收成長超過 5%，以及自由現金流增加 10 億美元。

IBM 財務長 Jim Kavanaugh 在財報電話會議上對分析師表示，「我不認為我們曾在第一季上調過財測。」他稱公司高層認為應維持「審慎經營」。

Q1 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預估

營收：159.2 億美元 v.s. 156.2 億美元

調整後 EPS：1.91 美元 v.s. 1.81 美元

美國與伊朗的戰爭於 2 月 28 日爆發。IBM 執行長 Arvind Krishna 在電話會議中表示，公司第一季在中東地區取得數十年來最強勁的營收成長。

Krishna 談到，「中東局勢在第一季並未對我們造成影響。雖然不確定性仍在，但我們在業務、地區、產業及大型企業客戶方面的多元布局，使我們處於有利位置。」

IBM 第一季軟體營收年增 11% 至 70.5 億美元，高於 StreetAccount 調查分析師預期的 70.2 億美元。顧問業務營收為 52.7 億美元，年增 4%，略低於 StreetAccount 預期的 52.8 億美元。

Kavanaugh 表示，來自 Red Hat Enterprise Linux 的營收成長較第四季出現放緩。IBM 於 2019 年以 340 億美元收購 Red Hat。

Kavanaugh 指出，「我認為這與聯邦政府簽約不足，以及第四季政府關門的影響延續有關，同時受到硬體供應鏈嚴重失衡的影響。」

顧問業務營收為 52.7 億美元，年增 4%，略低於 StreetAccount 預期的 52.8 億美元。

基礎設施營收成長 15% 至 33.3 億美元，高於 StreetAccount 預期的 31.6 億美元。IBM 指出，Z 系列大型主機硬體營收大增 51%，公司表示 z17 主機機型持續優於過去產品周期。

截至周三收盤，IBM 股價今年以來已下跌約 15%，而同期標普 500 指數上漲約 4%。

今年 2 月，Anthropic 表示 AI 可協助企業將以 COBOL 程式語言撰寫的程式進行現代化改造後，IBM 股價曾在單日下跌 13%。COBOL 應用通常運行於 IBM 大型主機上。IBM 軟體資深副總裁 Rob Thomas 在 LinkedIn 貼文中寫道，「AI 強化大型主機的價值，而非削弱之。」