鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-23 04:00

走過賈伯斯陰影！庫克15年「教戰守則」曝光 給接班人的最強助攻 (圖取自蘋果)

華爾街日報 (WSJ) 報導，回顧 2011 年，庫克剛接任蘋果執行長時，就面臨排山倒海的質疑：如何能在沒有靈魂人物賈伯斯 (Steve Jobs) 的情況下，持續推出暢銷產品？

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當時賈伯斯的影響力無處不在，甚至有員工將車牌掛上「WWSJD」(What Would Steve Jobs Do，賈伯斯會怎麼做) 的縮寫，以示對創辦人的追隨。

庫克最終透過發揮自己在營運與協作的強項，走出賈伯斯的陰影。他早期的一系列戰略部署，把蘋果推向更高績效的新航道。以下是他所建立的關鍵「庫克法則」：

1. 建立獨特且受歡迎的風格

庫克在 2012 年做出了與賈伯斯哲學截然不同的決策：蘋果宣布將利用高達 1000 億美元的現金儲備，發放股利並實施庫藏股。

賈伯斯生前抗拒將現金回饋給股東，傾向將資金用於研發、展店與擴張，而庫克此舉則被視為邁向透明化的重要一步。

耶魯大學管理學院教授 Jeffrey Sonnenfeld 說：「賈伯斯創造了神秘感，但也伴隨著誤導性的迷霧。而庫克始終保持透明。」

2. 共享聚光燈

對新執行長而言，留住高績效人才是一大挑戰，但庫克證明自己極為擅長此道：他不僅隨著時間重塑董事會與高層陣容，更樂於分享聚光燈。

庫克也適時引入高知名度主管，例如 2013 年聘請 Burberry 執行長艾倫茲 (Angela Ahrendts) 來重振零售門市，展現他擁抱知名副手的意願。

西北大學領導力教授 Harry Kraemer 表示，庫克建立的模式是，「找出真正優秀的人，並創造一個讓每個人都想為我工作、也為彼此工作的環境。」

3. 讓創意人才感到滿意

身為工業工程師，庫克接掌大權時以組織嚴密、注重細節的營運思維著稱，他的挑戰在於確保蘋果的創意精神不會消失。

庫克把一部分問題交由授權來解決，例如早期給予賈伯斯門生、蘋果設計教父艾夫 (Jony Ive) 更多產品開發決策權，並透過硬體銷售的成功，說服消費者購買相關軟體與服務，進而推升獲利。

4. 設定新的管理風格

U2 主唱波諾 (Bono) 曾稱庫克為「禪師」，比起變幻莫測的賈伯斯，庫克樹立了謹慎、平易近人且深思熟慮的管理風格。他不會直接拒絕新想法，而是習慣說：「讓我們看看能用這個想法做些什麼。」這也不代表他軟弱，若他感到與會者準備不足，他有時會果斷的說：「下一位」，並直接跳過。

庫克表示，他從不試圖模仿賈伯斯，「那樣我會慘敗。你必須開創自己的航道，成為最好的自己。」

5. 堅守核心原則

如果說賈伯斯與用戶達成了一種「遠離他們生活並保護資訊」的默契，那麼庫克便是把「隱私」定為戰略核心。

百思買 (Best Buy) 前執行長 Hubert Joly 強調，新領導者必須決定重點所在，庫克精準掌握這一點，在任職初期就將隱私確立為關鍵議題，成為蘋果的標誌。