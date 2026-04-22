search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：安波福公司(APTV-US)EPS預估下修至6.4元，預估目標價為81.16元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對安波福公司(APTV-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.6元下修至6.4元，其中最高估值8.4元，最低估值5.31元，預估目標價為81.16元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值8.4(8.4)9.719.348.9
最低值5.31(5.31)5.296.438.57
平均值6.61(6.65)7.247.858.74
中位數6.4(6.6)7.157.858.74

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值149.89億138.75億146.01億153.52億
最低值128.50億133.21億139.50億153.52億
平均值142.77億135.79億142.66億153.52億
中位數148.16億135.81億142.71億153.52億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.941.9610.396.960.75
營業收入156.18億174.89億200.51億197.13億203.98億

詳細資訊請看美股內頁：
安波福公司(APTV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAPTV

相關行情

台股首頁我要存股
安波福公司60.8-0.05%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty