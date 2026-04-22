鉅亨速報 - Factset 最新調查：安波福公司(APTV-US)EPS預估下修至6.4元，預估目標價為81.16元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對安波福公司(APTV-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.6元下修至6.4元，其中最高估值8.4元，最低估值5.31元，預估目標價為81.16元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.4(8.4)
|9.71
|9.34
|8.9
|最低值
|5.31(5.31)
|5.29
|6.43
|8.57
|平均值
|6.61(6.65)
|7.24
|7.85
|8.74
|中位數
|6.4(6.6)
|7.15
|7.85
|8.74
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|149.89億
|138.75億
|146.01億
|153.52億
|最低值
|128.50億
|133.21億
|139.50億
|153.52億
|平均值
|142.77億
|135.79億
|142.66億
|153.52億
|中位數
|148.16億
|135.81億
|142.71億
|153.52億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.94
|1.96
|10.39
|6.96
|0.75
|營業收入
|156.18億
|174.89億
|200.51億
|197.13億
|203.98億
詳細資訊請看美股內頁：
安波福公司(APTV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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