鉅亨速報 - Factset 最新調查：誠信金融(WTFC-US)EPS預估上修至12.65元，預估目標價為173.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對誠信金融(WTFC-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.42元上修至12.65元，其中最高估值13.3元，最低估值12.03元，預估目標價為173.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|13.3(12.83)
|14.04
|14.99
|最低值
|12.03(12.03)
|12.85
|14.38
|平均值
|12.58(12.44)
|13.57
|14.72
|中位數
|12.65(12.42)
|13.65
|14.8
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|29.98億
|32.33億
|33.10億
|最低值
|28.99億
|30.85億
|33.10億
|平均值
|29.48億
|31.40億
|33.10億
|中位數
|29.43億
|31.26億
|33.10億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|7.58
|8.02
|9.58
|10.31
|11.40
|營業收入
|18.65億
|22.45億
|33.14億
|39.67億
|42.15億
詳細資訊請看美股內頁：
誠信金融(WTFC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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