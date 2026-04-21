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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：誠信金融(WTFC-US)EPS預估上修至12.65元，預估目標價為173.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對誠信金融(WTFC-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.42元上修至12.65元，其中最高估值13.3元，最低估值12.03元，預估目標價為173.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值13.3(12.83)14.0414.99
最低值12.03(12.03)12.8514.38
平均值12.58(12.44)13.5714.72
中位數12.65(12.42)13.6514.8

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值29.98億32.33億33.10億
最低值28.99億30.85億33.10億
平均值29.48億31.40億33.10億
中位數29.43億31.26億33.10億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS7.588.029.5810.3111.40
營業收入18.65億22.45億33.14億39.67億42.15億

詳細資訊請看美股內頁：
誠信金融(WTFC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSWTFC

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