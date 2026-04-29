鉅亨速報 - Factset 最新調查：辛辛那提金融(CINF-US)EPS預估上修至8.75元，預估目標價為174.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對辛辛那提金融(CINF-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.5元上修至8.75元，其中最高估值9元，最低估值8元，預估目標價為174.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|最高值
|9(8.98)
|9.9
|最低值
|8(8)
|8.5
|平均值
|8.62(8.46)
|9.08
|中位數
|8.75(8.5)
|8.95
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|最高值
|108.10億
|117.50億
|最低值
|104.66億
|111.37億
|平均值
|107.00億
|113.40億
|中位數
|107.36億
|113.14億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|18.10
|-3.06
|11.66
|14.53
|15.17
|營業收入
|96.30億
|65.57億
|100.13億
|113.37億
|126.31億
詳細資訊請看美股內頁：
辛辛那提金融(CINF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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