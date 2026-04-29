search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：辛辛那提金融(CINF-US)EPS預估上修至8.75元，預估目標價為174.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對辛辛那提金融(CINF-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.5元上修至8.75元，其中最高估值9元，最低估值8元，預估目標價為174.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年
最高值9(8.98)9.9
最低值8(8)8.5
平均值8.62(8.46)9.08
中位數8.75(8.5)8.95

市場預估營收

預估值2026年2027年
最高值108.10億117.50億
最低值104.66億111.37億
平均值107.00億113.40億
中位數107.36億113.14億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS18.10-3.0611.6614.5315.17
營業收入96.30億65.57億100.13億113.37億126.31億

詳細資訊請看美股內頁：
辛辛那提金融(CINF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCINF

相關行情

台股首頁我要存股
辛辛那提金融163.22-1.05%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty