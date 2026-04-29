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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Blue Owl Capital Inc - Class A(OWL-US)EPS預估下修至0.87元，預估目標價為10.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Blue Owl Capital Inc - Class A(OWL-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.89元下修至0.87元，其中最高估值0.94元，最低估值0.85元，預估目標價為10.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.94(0.97)1.111.31.27
最低值0.85(0.85)0.951.061.24
平均值0.88(0.9)1.011.141.25
中位數0.87(0.89)11.111.25

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值31.06億34.94億40.57億39.64億
最低值27.42億30.43億34.13億39.64億
平均值28.98億32.28億36.50億39.64億
中位數29.01億32.32億34.80億39.64億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.34-0.020.100.200.10
營業收入8.24億13.70億17.32億22.95億28.70億

詳細資訊請看美股內頁：
Blue Owl Capital Inc - Class A(OWL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSOWL

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