鉅亨速報 - Factset 最新調查：Blue Owl Capital Inc - Class A(OWL-US)EPS預估下修至0.87元，預估目標價為10.50元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Blue Owl Capital Inc - Class A(OWL-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.89元下修至0.87元，其中最高估值0.94元，最低估值0.85元，預估目標價為10.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.94(0.97)
|1.11
|1.3
|1.27
|最低值
|0.85(0.85)
|0.95
|1.06
|1.24
|平均值
|0.88(0.9)
|1.01
|1.14
|1.25
|中位數
|0.87(0.89)
|1
|1.11
|1.25
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|31.06億
|34.94億
|40.57億
|39.64億
|最低值
|27.42億
|30.43億
|34.13億
|39.64億
|平均值
|28.98億
|32.28億
|36.50億
|39.64億
|中位數
|29.01億
|32.32億
|34.80億
|39.64億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.34
|-0.02
|0.10
|0.20
|0.10
|營業收入
|8.24億
|13.70億
|17.32億
|22.95億
|28.70億
詳細資訊請看美股內頁：
Blue Owl Capital Inc - Class A(OWL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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