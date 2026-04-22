鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-22 17:52

統一 (1216-TW) 企業集團子公司 - 康達盛通生活事業，今 (22) 日上午於台南市東區新都心段基地隆重舉行新建工程動土典禮，由統一企業集團相關主管及開發團隊夥伴共同進行儀式，祈求工程圓滿順利。該基地位於台南市生產路與崇德路路口，將規劃為佔地 4000 坪的大型複合式商場，預計 2028 年第四季完工後開幕，屆時將成為台南市東區最具指標性的商業核心。

統一指出，自 2023 年統一企業集團將已更名為康達盛通生活事業股份有限公司納入集團成為子公司，旗下經營的家樂福量販及超市，目前全台據點為 62 家量販店、237 家超市與 16 家高端超市 (Mia C’bon)。此次台南市東區新都心崇明商場的開發，不僅是集團在新都心段重劃區佈局生活產業的重要一環，更是在台南的一個重要里程碑。

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統一指出，崇明商場選址於台南新都心段核心地帶，地理位置優越，鄰近快速道路、市立醫院、巴克禮公園、台南文化中心等，加上鐵路地下化後增設南台南站的軌道經濟優勢，讓原本已經有 18 萬常住人口台南居住密度第一的東區，未來人口紅利潛力無限，崇明商場的進駐填補周邊大型商業零售空間的空白，成為當地新的生活圈。