鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-11 17:53

台股今 (11) 日 有台積電 (2330-TW) 除息交易等因素影響指數，同時，市場變數還有美伊戰事局勢發展不明的干擾，指數又呈現如大怒神的高幅度震盪，終場收在 43149.46 點，下跌 76.08 點或 0.18%，市場成交值在 1.25 兆元；三大法人合計賣超 353.91 億元。

就晶圓雙雄而言，外資今天續賣超台積電 4904 張，提款 109.92 億元，外資已自 6 月 3 日以來連續賣超台積電 85120 張，而外資今天買超聯電 (2303-TW) 50122 張，外資自 6 月 1 日以來已連續買超聯電 48 萬 3929 張。

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在台股現貨市場方面，外資賣超 357.79 億元， 投信買超 127.88 億元，自營商賣超 124 億元。在期貨市場方面，外資交易口數淨額爲空單 1118 口，未平倉口數淨額爲空單 63168 口。

今天集中市場外資買超較多的個股爲，聯電、群創、陽明、第一金、永豐金、台灣大、彰銀、華通、大成鋼、文曄。今天集中市場外資賣超較多的個股爲，遠東新、中鋼、國巨 *、富邦金、廣達、正新、華航、友達、台塑、聯強。

今天集中市場外投信買超較多的個股爲，凱基金、遠東新、富邦金、廣達、正新、和碩、興富發、統一證、中租 - KY。今天集中市場外投信賣超較多的個股爲，聯電、陽明、緯創、大成鋼、中信金、文曄、大聯大、瑞儀、長華 *、力成。

今天集中市場外自營商買超較多的個股爲，聯電、中信金、台積電、凱基金、永豐金、兆豐金、華邦電、華南金、玉山金、第一金；今天集中市場外自營商賣超較多的個股爲，群創、南亞科、旺宏、豐泰、台玻、力積電，南茂。