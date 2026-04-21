鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-22 00:24

台股 21 日在權值股領軍下強勢攻高，不僅台積電，包括台達電漲逾 6%、聯發科亮燈漲停，帶動元大台灣 50 正 2(00631L-TW) 火力全開，再度大漲衝上 26.95 元新高紀錄，自 3 月底分割恢復交易以來已大漲 4 成，今年以來績效達 62.16%，讓有上車的小資族荷包滿滿。

21 日 ETF 成交金額前五名分別為 00981A、00992A、0050、00631L 與 0056，在權值股大有表現下，00631L 上漲 3.4% 最為亮眼，其次是 0050 上漲 1.7%，00981A 亦上漲 1.6%。

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法人分析，00631L 追蹤臺灣 50 指數單日報酬正向 2 倍，在行情趨勢明確如波段上漲或波段下跌時，複利效果可望使 00631L 漲得比 0050 的兩倍還多。統計台股 4 月多頭以來表現，00631L 強漲 39.6%，超越 0050 漲幅 18.9% 的兩倍。

00631L 因股價與 00981A 相近，且都是積極型產品，不少投資人拿兩者進行比較。法人指出，台股主動式 ETF 高度仰賴經理人操作，績效波動較大，且內含費用率相對高，長期下來累積的隱藏成本，恐會進一步影響投資的報酬表現，且有選股變數存在。拉長時間來看，截至 4/20 近十年 00631L 報酬率 2865%，超過所有台股主動基金。

證券商指出，若投資人想透過 00631L 參與台股行情，需年滿 20 歲開立信用戶，或是買賣權證十筆以上，簽署風險預告書並完成線上測驗後，就可以開始交易，投資人可向營業員洽詢。