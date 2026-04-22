鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-22 10:53

國內旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 今 (22) 日指出，正式取得「全球永續旅遊委員會」(GSTC)國際驗證，成為國內首家通過此標準的上市櫃旅行社。

雄獅獲GSTC 國際永續認證，創上市櫃旅行社首例。(圖：雄獅提供)

為響應今日是世界地球日，雄獅號也召集團全體同仁及永續供應鏈千名員工，參與「一日蔬食」永續行動，預計減少約 48 公噸碳排放量，讓旅行成為改變地球的力量。

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GSTC 是國際最具指標性的永續旅遊準則制定機構，也是旅遊產業公認最具公信力的永續標準，此次雄獅從公司內部永續管理、經濟效益到外部社會、文化貢獻，環境保護以及外部產業鏈管理，全面接受國際驗證，內容從四大面向橫跨十大主題，包括永續政策、營運策略、文化推廣與社會福祉、能源管理、氣候變遷因應等項目，導入 GSTC 標準後，將持續提升企業永續營運韌性。

另一方面，雄獅也領先業界導入並持續取得 ISO14064-1 組織型溫室氣體盤查，去年盤查邊界已涵蓋所有子公司，更連續兩年自主性揭露經確信的永續報告書，此次取得 GSTC 認證，確立其作為台灣永續旅遊先驅的領航地位。

雄獅董事總經理黃信川表示，永續理念已內化為全體同仁的日常實踐，取得 GSTC 認證是重要的里程碑，但只是起點而非終點，期許每一位旅人都能成為「責任旅人」，讓每一次旅行成守護環境的具體行動。