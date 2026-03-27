鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-03-27 15:12

長榮航 (2618-TW) 今 (27) 日宣布 2026 年「春季啟航 即刻起飛」限時優惠開跑，指定航線機票價格 77 折起，在國際燃油價大漲、票價蠢動上漲之際，有望再掀起一波出國旅遊的搶票潮。

長榮航機票促銷開跑。(圖：長榮航提供)

長榮航表示，即日起至 4 月 20 日限時優惠推出熱門航班限時優惠，凡購買 8 月 31 日前從台灣地區出發的指定航線，即刻享優惠票價 77 折起。

‌



長榮航此次推出的促銷航線包括有桃園 - 曼谷來回最低只要 4,695 元起 (未稅)、桃園 - 釜山來回最低 6,245 元起 (未稅)、桃園 - 神戶來回最低 8,381 元起 (未稅)、桃園 - 東京來回最低只要 9,865 元起 (未稅)。

而美澳航線也有超值優惠，桃園 - 布里斯本來回最低 17,024 元起 (未稅)、桃園 - 西雅圖來回最低 23,738 元起 (含稅)，桃園 - 舊金山來回最低也只要 24,349 元起 (含稅)。

此外，長榮航推 3 月 29 日至 4 月 26 日、6 月 1 日至 10 月 24 日期間每日飛往青森，搶攻日本東北旅遊旺季，涵蓋春季弘前城賞櫻、夏季必訪睡魔祭和秋季八甲田山賞楓等。

長榮航也指出，自 4 月 30 日起高雄 - 首爾航線將改為深受旅客喜愛的 Hello Kitty 彩繪機粉萌機營運，5 月 20 日起高雄出發往東京 (BR108/107)、上海 (BR706/705) 及澳門 (BR833/834) 航線，也將放大機型調整為 A330-300 廣體客機執飛。