高端旅遊需求暴增 雄獅旗下璽品推稀缺產品

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-01 10:07

雄獅旗下璽品推稀缺旅遊產品。(圖：雄獅提供)

據雄獅 CRM 數據，2025 年中高價位產品出團人數呈倍數成長，超過 6 萬元的日本團體 5 日行程出團人數，較疫情前大增 3 倍，20 萬元以上的長線產品出團人數更成長 4 倍

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而 McKinsey 調查也顯示，全球旅遊支出在扣除通膨後仍維持年增 6%，是成長最快的消費領域之一。

雄獅統計，璽品 SP Collection 今年第一季行程報名人數甚至已超越 2024 年總出團人數，顯示中高單價旅遊產品需求升溫。

雄獅觀察到，2026 年精緻旅遊市場呈現五大核心趨勢，包括在地體驗與文化探索、隱私與避世需求、目的地獨特性、餐飲體驗多元化，以及品牌信任度升級。

例如，越來越多旅客優先選擇具自然原生性或開發程度低的區域，渴望降低社交與觀光干擾，並捨棄標準化的米其林套餐形式，轉向結合產地直送、主廚私人餐桌。