鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-20 18:53

隨著全球永續意識提升，永續旅遊正重新定義現代旅遊的新常態，為推動永續旅遊及產業轉型，交通部觀光署於本 (4) 月份與台灣高鐵 (2633-TW) 簽署合作備忘錄 (MOU)，宣布持續與高鐵合作飯店聯票「永續美好 慢遊台灣」專案，希望透過交通運具與永續旅宿的跨域結合，輔以實質優惠回饋旅客，鼓勵國人以低碳方式規劃遊程，讓觀光旅遊能在兼顧環保與安全的前提下，深度體驗臺灣之美。

觀光署與高鐵簽署MOU，持續結合雙鐵深化低碳永續旅遊。(鉅亨網資料照)

回顧過去一年的執行成效，觀光署自去 (2025) 年元月起於旅宿網建置「住宿 x 低碳運具」專區，同步揭露高鐵飯店聯票專案，吸引 110 家飯店積極響應，累計參與人次超過 14.5 萬，若以小客車人均碳排量約為高鐵 3.9 倍計算，推估全年減碳量已逾 3,250 公噸，基於此表現，今年雙方正式簽署 MOU，未來將持續整合資源，提升永續旅遊及旅宿業者的市場能見度。

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觀光署表示，在具體優惠與體驗方面，今年參與專案的旅館家數已增加至 137 家，行程設計聚焦於「永續飲食」、「節能減塑」、「循環利用」、「低碳旅遊」及「在地創生」等五大面向。旅客除享有加購高鐵票平日 78 折、假日與疏運期 85 折的專屬折扣，每月還有機會抽中價值萬元的「永續小旅行體驗」，一次帶走高鐵對號座免費乘車券 4 張、雙人住宿券及在地文化大禮包。

觀光署表示，永續旅遊的版圖也延伸至台鐵體系，台鐵自強號、莒光號及區間快等車種已於去年取得碳足跡標籤，今年觀光署將持續與台鐵共同推廣鳴日號、海風號及山嵐號等特色觀光列車，