鉅亨網新聞中心 2026-04-22 09:42

儘管以色列與黎巴嫩真主黨已達成停火協議，南部邊境局勢仍高度緊張。周二 (21 日) 傍晚，真主黨宣布對以色列吉拉迪定居點一處以軍砲兵陣地發動報復性攻擊，動用多枚火箭彈與攻擊型無人機。真主黨表示，此舉是回應以軍近期襲擊黎巴嫩平民、破壞民宅等違反停火的行為，顯示停火機制仍相當脆弱。

停火成空話！真主黨火箭彈無人機齊轟 以黎邊境再起戰火。(圖:shutterstock)

根據黎巴嫩公共衛生部緊急行動中心最新統計，自 3 月 2 日至 4 月 21 日期間，以色列在黎巴嫩境內的持續攻擊與空襲已造成慘重傷亡，總計導致 2,454 人死亡、7,658 人受傷。

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目前以色列的軍事行動在黎南部地區仍無停止跡象。就在 4 月 20 日，以軍坦克被目擊持續向黎南部推進，多處目標在襲擊中起火燃燒，現場殘破不堪，景象被形容為「末日般慘烈」。

對此，以色列國防軍發言人強調，在停火協議期間，以軍仍將繼續駐紮在黎巴嫩南部，以應對真主黨的潛在威脅。以軍更發出警告，禁止黎南部居民在另行通知前穿越指定路線南下，並嚴禁靠近利塔尼河及周邊區域。

消息指出，以軍計畫在該地區建立多達 20 個軍事據點。在 20 日晚間的聲明中，以軍聲稱在賓特朱拜勒及利塔尼河附近擊斃多名真主黨成員，指控其違反停火協議並對部隊構成直接威脅。

在外交層面上，雖然本月 17 日雙方達成一項為期 10 天的停火協議，且以色列與黎巴嫩駐美大使計畫於 23 日在華盛頓舉行第二輪和平談判，但前線戰況顯示雙方互信基礎薄弱。