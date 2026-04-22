鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-22 09:45

在美國川普對中東戰火喊出無限期停火同時，台股在市場熱度依舊延續強勢股如聯發科 (2454-TW) 的漲勢續由半導體族群領軍上攻，早盤並大漲逾 400 點，指數跨過 38000 點，一度來到 38041.6 點，再創歷史新高，電子股指數上漲 0.99%，成交比重更高達大盤的 82%，

同時，台積電 (2330-TW) 股價早盤上漲 10 元或 0.49%，也撐住台股大盤的漲勢。

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資深證券分析師黃漢成指出， 台股先前走勢強，但從 3 月 31 日至昨日高點已上漲逾 6000 點，在指標維持高檔同時，市場熱度加溫，大盤將以強者恆強的姿態向前，市場焦點及 CPO、ABF 及 PCB 強勢股上，但電子股的記憶體及低軌衛星相關個股在修正後也有機會再攻，目前操作以強勢股拉回介入爲主要心法。

台股今天早盤集中市場加權股價指數以 37627.2 點開出，最高 37925 點，最低 37623.38 點，預估全場成交值 9903 億元，早盤 IC 設計股聯發科維持昨日的強勢上漲，並帶領威盛 (2388-TW) 在早盤攻上漲停。

在台股權值股表現方面，台積電上漲，同時，鴻海 (2317-TW) 股價也上漲 6 元 2.61%，大立光 (3008-TW) 沾 CPO 開發的光，上漲 10 元達 2655 元。

類股族群上，強勢 的 IC 載板爲景碩 (3189-TW)、欣興 (3037-TW) 及南電 (8046-TW) 表現強勢，全數個股上漲。

統一證券指出，伊朗不出席談判，導致國際油價再度上漲，川普宣布延長與伊朗之間的停火期限；台股昨日續創新高，指數沿 5 日線上漲，技術面強勢。本週 Google Cloud Next 2026 大會，市場聚焦 AI 族群，預期指數震盪盤堅再戰新高，惟仍須留意季線乖離過大的震盪。操作建議，以分批布局流動性佳的 AI 權值股為主，獲法人青睞 及有題材的中小型股為輔，並保留一定的現金彈性。追蹤族群：台積電及先進製程 / 封裝相關、高速傳輸 (含光傳輸)、載板與 PCB、電源管理、散熱、衛星航太、散裝及高殖利率概念等族群。

國票證券認為，在操作看法上，除了近期科技權值股仍可作為操作主軸外，隨著 NVIDIA 新一代 Rubin 架構晶片進入量產，對高階 ABF 載板在尺寸與層數上的需求持續提升。同時，在原物料成本上行支撐下，載板報價維持高檔，有利族群營運表現。ABF 族群相關個股可留意布局機會。

今晨收盤的美股指數上，道瓊工業指數下跌 293.18 點，或 0.59%，報 49,149.38 點。那斯達克指數下跌 144.43 點，或 0.59%，報 24,259.96 點。S&P 500 指數下跌 45.13 點，或 0.63%，報 7,064.01 點。費城半導體指數上漲 48.00 點，或 0.50%，報 9,647.21 點。NYSE FANG+ 指數下跌 72.37 點，或 0.46%，報 15,793.52 點。

台股指標的輝達 (NVDA-US) 收盤下跌 1.08%；台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.50%。