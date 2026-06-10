鉅亨網編譯陳又嘉
《巴隆周刊》報導，美光科技 (Micron Technology)(MU-US) 股價周三 (10 日) 再度下跌。市場資金持續從半導體類股撤出，使這家記憶體晶片大廠承受壓力，但即將公布的財報，可能再次提醒投資人其成長潛力。
美光股價周三下跌 4.7%，收在 891.88 美元，進一步擴大過去五個交易日累計 13% 的跌幅。不過，若以過去 12 個月來看，該股仍大漲 680%。
近期股價走勢的主要原因，是整體晶片產業普遍走弱。
UBS 全球財富管理投資長 Mark Haefele 在研究報告中寫道，「科技股正面臨雙重壓力：一方面是市場對利率將維持較高水準的預期升高，這會降低未來較遠期獲利的現值，另一方面是投資人對偏高估值及 AI 變現能力的不確定性感到憂慮。」
此外，由於投資人對美光的估值看法分歧，其股價近期也出現較大波動。美光目前的預估本益比相當低，這反映出記憶體產業長期以來景氣循環劇烈、經常出現「榮景與衰退交替」的特性。
根據 FactSet，截至周三收盤，美光預估本益比為 9.22 倍，而截至周二收盤，以科技股為主的那斯達克指數則為 25.38 倍。
然而，《巴隆》認為，美光及少數幾家半導體公司仍被市場低估，因為它們具備持久的獲利能力。
投資人很可能在 6 月 24 日美光公布 2026 會計年度第三季財報時，再次意識到這一點。市場預期，美光第三季調整後每股盈餘 (EPS) 將達 19.43 美元，高於去年同期的 1.71 美元。
質疑者可能會認為，不能用一家周期性記憶體晶片公司的獲利高峰來評價其價值。但大多數分析師相信，美光的爆發性成長至少可持續到 2027 年。
ClearBridge Investments 研究分析師 Dalya Hahnn 在近期報告中指出，記憶體仍是重要的成長來源。高頻寬記憶體 (HBM) 與 DRAM 供應持續吃緊，預料將支撐價格維持強勢，並推動獲利成長延續至 2027 年。
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