鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-11 07:30

美光股價周三下跌 4.7%，收在 891.88 美元，進一步擴大過去五個交易日累計 13% 的跌幅。不過，若以過去 12 個月來看，該股仍大漲 680%。

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近期股價走勢的主要原因，是整體晶片產業普遍走弱。

UBS 全球財富管理投資長 Mark Haefele 在研究報告中寫道，「科技股正面臨雙重壓力：一方面是市場對利率將維持較高水準的預期升高，這會降低未來較遠期獲利的現值，另一方面是投資人對偏高估值及 AI 變現能力的不確定性感到憂慮。」

此外，由於投資人對美光的估值看法分歧，其股價近期也出現較大波動。美光目前的預估本益比相當低，這反映出記憶體產業長期以來景氣循環劇烈、經常出現「榮景與衰退交替」的特性。

根據 FactSet，截至周三收盤，美光預估本益比為 9.22 倍，而截至周二收盤，以科技股為主的那斯達克指數則為 25.38 倍。

然而，《巴隆》認為，美光及少數幾家半導體公司仍被市場低估，因為它們具備持久的獲利能力。

投資人很可能在 6 月 24 日美光公布 2026 會計年度第三季財報時，再次意識到這一點。市場預期，美光第三季調整後每股盈餘 (EPS) 將達 19.43 美元，高於去年同期的 1.71 美元。

質疑者可能會認為，不能用一家周期性記憶體晶片公司的獲利高峰來評價其價值。但大多數分析師相信，美光的爆發性成長至少可持續到 2027 年。