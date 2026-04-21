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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：科爾礦業(CDE-US)EPS預估上修至1.96元，預估目標價為26.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對科爾礦業(CDE-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.91元上修至1.96元，其中最高估值3.44元，最低估值0.92元，預估目標價為26.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.44(3.44)3.983.082.77
最低值0.92(0.92)0.971.20.76
平均值2.03(2.02)2.392.161.69
中位數1.96(1.91)2.592.11.54

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值73.15億88.50億74.83億47.17億
最低值46.60億43.88億50.41億47.17億
平均值58.48億65.19億58.49億47.17億
中位數58.31億62.81億54.37億47.17億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.13-0.28-0.300.150.95
營業收入8.32億7.61億8.10億10.71億20.69億

詳細資訊請看美股內頁：
科爾礦業(CDE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCDE

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