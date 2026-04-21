鉅亨速報 - Factset 最新調查：科爾礦業(CDE-US)EPS預估上修至1.96元，預估目標價為26.50元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對科爾礦業(CDE-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.91元上修至1.96元，其中最高估值3.44元，最低估值0.92元，預估目標價為26.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.44(3.44)
|3.98
|3.08
|2.77
|最低值
|0.92(0.92)
|0.97
|1.2
|0.76
|平均值
|2.03(2.02)
|2.39
|2.16
|1.69
|中位數
|1.96(1.91)
|2.59
|2.1
|1.54
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|73.15億
|88.50億
|74.83億
|47.17億
|最低值
|46.60億
|43.88億
|50.41億
|47.17億
|平均值
|58.48億
|65.19億
|58.49億
|47.17億
|中位數
|58.31億
|62.81億
|54.37億
|47.17億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.13
|-0.28
|-0.30
|0.15
|0.95
|營業收入
|8.32億
|7.61億
|8.10億
|10.71億
|20.69億
詳細資訊請看美股內頁：
科爾礦業(CDE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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