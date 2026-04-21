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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.83元上修至0.85元，其中最高估值1.49元，最低估值0.62元，預估目標價為111.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.49(1.49)
|3.22
|5
|7.09
|最低值
|0.62(0.62)
|1.05
|1.55
|2.72
|平均值
|0.91(0.91)
|1.72
|2.8
|5.11
|中位數
|0.85(0.83)
|1.56
|2.47
|5.35
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|34.76億
|49.03億
|68.41億
|93.78億
|最低值
|28.43億
|33.83億
|40.84億
|57.54億
|平均值
|31.17億
|41.02億
|53.78億
|73.72億
|中位數
|30.97億
|39.92億
|53.86億
|71.78億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.45
|1.20
|0.70
|-0.29
|營業收入
|7.72億
|14.50億
|16.76億
|27.47億
詳細資訊請看美股內頁：
Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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