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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：箭頭製藥(ARWR-US)EPS預估下修至-3.18元，預估目標價為90.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對箭頭製藥(ARWR-US)做出2026年EPS預估：中位數由-3.08元下修至-3.18元，其中最高估值-2.57元，最低估值-4.45元，預估目標價為90.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-2.57(-2.04)-1.61-10.9
最低值-4.45(-4.45)-6.7-4.86-3.96
平均值-3.38(-3.28)-4.28-3.09-1.27
中位數-3.18(-3.08)-4.13-3.24-1.37

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.40億4.78億8.16億9.86億
最低值3.13億1.14億3.56億5.85億
平均值4.38億3.18億5.56億8.86億
中位數4.20億3.19億5.42億9.31億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.36-1.67-1.92-5.00-0.01
營業收入1.38億2.43億2.41億355萬8.29億

詳細資訊請看美股內頁：
箭頭製藥(ARWR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSARWR

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