鉅亨速報 - Factset 最新調查：箭頭製藥(ARWR-US)EPS預估下修至-3.18元，預估目標價為90.50元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對箭頭製藥(ARWR-US)做出2026年EPS預估：中位數由-3.08元下修至-3.18元，其中最高估值-2.57元，最低估值-4.45元，預估目標價為90.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-2.57(-2.04)
|-1.61
|-1
|0.9
|最低值
|-4.45(-4.45)
|-6.7
|-4.86
|-3.96
|平均值
|-3.38(-3.28)
|-4.28
|-3.09
|-1.27
|中位數
|-3.18(-3.08)
|-4.13
|-3.24
|-1.37
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.40億
|4.78億
|8.16億
|9.86億
|最低值
|3.13億
|1.14億
|3.56億
|5.85億
|平均值
|4.38億
|3.18億
|5.56億
|8.86億
|中位數
|4.20億
|3.19億
|5.42億
|9.31億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.36
|-1.67
|-1.92
|-5.00
|-0.01
|營業收入
|1.38億
|2.43億
|2.41億
|355萬
|8.29億
詳細資訊請看美股內頁：
箭頭製藥(ARWR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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