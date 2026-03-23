鉅亨速報 - Factset 最新調查：科爾礦業(CDE-US)EPS預估下修至2.21元，預估目標價為27.00元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對科爾礦業(CDE-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.26元下修至2.21元，其中最高估值3.54元，最低估值1.42元，預估目標價為27.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.54(3.54)
|4.04
|3.18
|2.77
|最低值
|1.42(1.42)
|0.9
|1.89
|1.38
|平均值
|2.29(2.35)
|2.5
|2.42
|2.08
|中位數
|2.21(2.26)
|2.68
|2.3
|2.08
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|73.15億
|88.50億
|74.83億
|46.98億
|最低值
|45.44億
|42.84億
|52.99億
|46.98億
|平均值
|58.75億
|66.20億
|60.99億
|46.98億
|中位數
|58.20億
|66.73億
|55.15億
|46.98億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.13
|-0.28
|-0.30
|0.15
|0.95
|營業收入
|8.32億
|7.61億
|8.10億
|10.71億
|20.69億
詳細資訊請看美股內頁：
科爾礦業(CDE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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