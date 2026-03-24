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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：科爾礦業(CDE-US)EPS預估下修至1.98元，預估目標價為27.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對科爾礦業(CDE-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.25元下修至1.98元，其中最高估值3.54元，最低估值1.42元，預估目標價為27.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.54(3.54)4.043.182.77
最低值1.42(1.42)0.91.891.38
平均值2.28(2.31)2.512.342.08
中位數1.98(2.25)2.632.162.08

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值73.15億88.50億74.83億46.98億
最低值45.44億42.84億50.41億46.98億
平均值59.85億65.35億58.35億46.98億
中位數64.25億61.95億54.07億46.98億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.13-0.28-0.300.150.95
營業收入8.32億7.61億8.10億10.71億20.69億

詳細資訊請看美股內頁：
科爾礦業(CDE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCDE

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