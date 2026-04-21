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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一銀業(AG-US)EPS預估上修至1.17元，預估目標價為26.94元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對第一銀業(AG-US)做出2026年EPS預估：中位數由1元上修至1.17元，其中最高估值1.24元，最低估值0.68元，預估目標價為26.94元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.24(1.24)1.291.160.86
最低值0.68(0.68)0.850.90.54
平均值1.04(1.01)1.070.990.65
中位數1.17(1)10.960.56

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值21.32億20.16億19.26億14.96億
最低值11.85億16.29億18.79億14.96億
平均值16.73億17.90億19.02億14.96億
中位數16.87億17.25億19.02億14.96億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.02-0.43-0.48-0.340.34
營業收入5.84億6.24億5.74億5.61億12.57億

詳細資訊請看美股內頁：
第一銀業(AG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAG

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