鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一銀業(AG-US)EPS預估上修至1.17元，預估目標價為26.94元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對第一銀業(AG-US)做出2026年EPS預估：中位數由1元上修至1.17元，其中最高估值1.24元，最低估值0.68元，預估目標價為26.94元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.24(1.24)
|1.29
|1.16
|0.86
|最低值
|0.68(0.68)
|0.85
|0.9
|0.54
|平均值
|1.04(1.01)
|1.07
|0.99
|0.65
|中位數
|1.17(1)
|1
|0.96
|0.56
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|21.32億
|20.16億
|19.26億
|14.96億
|最低值
|11.85億
|16.29億
|18.79億
|14.96億
|平均值
|16.73億
|17.90億
|19.02億
|14.96億
|中位數
|16.87億
|17.25億
|19.02億
|14.96億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.02
|-0.43
|-0.48
|-0.34
|0.34
|營業收入
|5.84億
|6.24億
|5.74億
|5.61億
|12.57億
詳細資訊請看美股內頁：
第一銀業(AG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一銀業(AG-US)EPS預估下修至1元，預估目標價為26.41元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一銀業(AG-US)EPS預估上修至1.2元，預估目標價為26.31元
- 〈美股早盤〉油價上漲+中東局勢升溫拖累 主要指數開低
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一銀業(AG-US)EPS預估上修至1.09元，預估目標價為26.39元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇