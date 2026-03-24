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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一銀業(AG-US)EPS預估上修至1.09元，預估目標價為26.39元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對第一銀業(AG-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.91元上修至1.09元，其中最高估值1.25元，最低估值0.2元，預估目標價為26.39元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.25(1.2)1.551.350.7
最低值0.2(0.2)0.910.730.57
平均值0.88(0.8)1.1610.62
中位數1.09(0.91)1.110.960.6

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值21.32億22.32億20.26億17.46億
最低值11.93億19.04億19.26億17.46億
平均值16.55億20.51億19.76億17.46億
中位數16.47億20.16億19.76億17.46億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.02-0.43-0.48-0.340.34
營業收入5.84億6.24億5.74億5.61億12.57億

詳細資訊請看美股內頁：
第一銀業(AG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAG

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