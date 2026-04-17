鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一銀業(AG-US)EPS預估下修至1元，預估目標價為26.41元
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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對第一銀業(AG-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.2元下修至1元，其中最高估值1.24元，最低估值0.66元，預估目標價為26.41元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.24(1.24)
|1.29
|1.16
|0.86
|最低值
|0.66(0.66)
|0.84
|0.9
|0.54
|平均值
|1(1.06)
|1.06
|0.99
|0.66
|中位數
|1(1.2)
|1
|0.96
|0.57
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|21.32億
|20.16億
|19.26億
|14.84億
|最低值
|11.85億
|16.15億
|18.53億
|14.84億
|平均值
|16.54億
|17.85億
|18.89億
|14.84億
|中位數
|16.49億
|17.25億
|18.89億
|14.84億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.02
|-0.43
|-0.48
|-0.34
|0.34
|營業收入
|5.84億
|6.24億
|5.74億
|5.61億
|12.57億
詳細資訊請看美股內頁：
第一銀業(AG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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