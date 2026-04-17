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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一銀業(AG-US)EPS預估下修至1元，預估目標價為26.41元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對第一銀業(AG-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.2元下修至1元，其中最高估值1.24元，最低估值0.66元，預估目標價為26.41元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.24(1.24)1.291.160.86
最低值0.66(0.66)0.840.90.54
平均值1(1.06)1.060.990.66
中位數1(1.2)10.960.57

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值21.32億20.16億19.26億14.84億
最低值11.85億16.15億18.53億14.84億
平均值16.54億17.85億18.89億14.84億
中位數16.49億17.25億18.89億14.84億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.02-0.43-0.48-0.340.34
營業收入5.84億6.24億5.74億5.61億12.57億

詳細資訊請看美股內頁：
第一銀業(AG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAG

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