鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-21 18:01

台股今 (21) 日勁揚逾 600 點，站穩 3 萬 7 之上，權王台積電領銜走高，盤中一度出現 47 檔千金股，盛況空前絕後，上市公司市值排行榜也出現大洗牌，在 AI 基建需求推升下，散熱廠奇鋐 (3017-TW) 正式躋身兆元企業，此外，智邦市值超車富邦金登上第 9 名，欣興亦超越國泰金躍居第 11 名，科技廠集體超車老牌權值股，中華電排名直直落，前 20 名當中僅剩 3 家金控公司。

觀察前 20 大上市公司單日市值變化，其中，台積電今天上漲 1.23%、收在 2050 元，市值增加 1430 億元、來到 54.07 兆元。奇鋐在散熱模組需求供不應求下，股價不斷走揚，今天約漲 3%，以 2565 元新天價作收，單日市值增加 430 億元，首度站上兆元大關，來到 1 兆 21.76 億元，總計已有 15 家兆元企業。

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智邦 (2345-TW) 憑藉高階交換機的出貨優勢，市值正式超越國內金融龍頭富邦金，達 1 兆 1250.4 億元，今天股價一度亮燈漲停、改寫新高。ABF 載板三雄之一的欣興 (3037-TW) 也受惠 AI 商機，市值一舉超越國泰金，來到 1 兆 682.1 億元。

台股 3 月受中東戰事干擾劇烈震盪，4 月起多頭重拾信心，集中市場持續上演資金大挪移，過往被視為台股防禦型標的的「金控雙雄」與中華電，雖市值穩穩守在兆元之上，但在 AI 概念股剽悍的高成長面前，顯得相對力道不足，目前僅剩富邦、國泰、中信 3 家金控公司苦撐。

觀察台股前 20 大市值上市企業，其結構已發生結構性轉變，當中高達 15 檔科技相關企業，尤其 AI 伺服器、半導體、PCB 及網通設備成為絕對主力。值得注意的是，「國民 ETF」元大台灣 50(0050-TW)，受惠於權值股集體上漲，今年以來市值一路飆升，目前已躍居排行榜第六名，展現被動投資工具的驚人吸金力。