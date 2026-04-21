鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-21 20:41

銅箔廠金居 (8358-TW) 近期股價衝破 400 元、屢創新高，遭列注意股，櫃買中心今 (21) 日公告金居爆出違約交割金額高達 1 億 1083 萬元，由群益金鼎西松分公司單一分點申報，為今年上市櫃第四起，也是近一、兩年最大筆的違約交割，震驚市場。

回顧今年以來上市櫃違約交割情形，1/15 環宇 - KY(4991-TW) 爆出 1072.15 萬元，3/5 旺宏 (2337-TW) 由 6 處券商分公司申報 5902.39 萬元，4/14 聯亞 (3081-TW) 爆出 6889.5 萬元，今天金居違約交割高達 1.1 億元，引起市場高度關注。

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金居今天違約交割實質交易日應發生在上周五 (4/17)，當天金居股價表現極為強勢，以 341.5 元開出後一路走高，終場衝上漲停板，收在 367.5 元，不過，金居已連續多日大漲，吸引大量當沖與隔日沖資金進場；4/20(周一) 股價持續噴出，以 404 元作收；但到了 4/21，股價開始出現回檔，收在 393.5 元。

根據往例，最常見的翻車原因不外乎是投資人進行高槓桿的當沖交易，4/17 股價雖收漲停，但若投資人是放空當沖，因當天股價強勢鎖漲停，可能導致投資人被軋空，最後被迫改成融券或隔日補回，若資金調度不及即產生違約。另一個原因就是投資人可能預期股價持續飆漲而過量買進，但沒算準 T+2 所需匯入的總價款，或原本預計要賣出的其他股票未能及時變現，導致資金出現缺口。

根據櫃買中心規定，單一標的違約達 1000 萬元即屬「巨額違約」，此案金額高達 1.1 億元，顯示該投資人可能操作規模極大，或有多名投資人在同一分點集體出現資金問題。此案也反映出近期 CCL 或相關族群熱度極高，投資人在追逐高波動飆股時，務必衡量自身的資金承受度。

提醒投資人，違約交割後，該帳戶會被註銷，未來難以在銀行貸款或券商開戶，另外，券商除了可追討違約金 (最高為成交金額的 7%) 外，情節嚴重致影響市場秩序者，恐面臨 3 年以上 10 年以下之刑事責任。