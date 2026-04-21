鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-21 16:29

經濟部產業技術司帶領 16 家指標生醫廠組成國家隊，於今 (21) 日參加全球指標性醫藥展 CPHI Japan，展現台灣在 CDMO、創新藥及高門檻學名藥的整合戰力。展會首日即傳來捷報，工研院與日本指標生醫聚落「湘南健康創新園區（iPark Institute）」簽署合作協議，雙方將整合研發、臨床與製造量能，建立台日互補機制，加速台灣藥廠切入日本及亞太市場。

經濟部產業技術司簡任技正戴建丞於開幕典禮表示，製藥產業是支撐國家健康安全的重要基石。面對全球藥品供應鏈重組與地緣政治變動，2026 年是台灣醫藥產業由研發優勢邁向供應鏈戰略布局的關鍵轉折點。

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為此，經濟部推動「國家藥物韌性整備計畫」，強化關鍵藥品自主能力與供應穩定，並以 CPHI 作為國際布局場域，採「日本 x 世界」雙展分階段推進：

第一階段： 以日本作為法規接軌與市場導入的關鍵入口，強化在地連結，加速產品進入市場。

第二階段： 以米蘭作為全球製造與供應鏈樞紐，串接國際製藥企業與 CDMO 分工體系，放大台灣在製造彈性與技術整合上的優勢。

駐日代表處副代表周學佑亦指出，台灣醫藥產業持續累積實力，此次以國家隊形式攜手日本製藥產業，將能透過優勢互補，強化雙方在全球製藥產業鏈中的核心角色。

本次簽署合作協議的 iPark Institute 為日本重要生醫創新聚落，藤本利夫社長強調，台灣具備堅實研發力、完善製造基礎與豐富臨床資源，是日本極具潛力的合作夥伴。

本次台灣醫藥主題館橫跨四大領域，完整呈現跨域整合戰力：

CDMO/API 與藥物研發設備： 包含建誼生技、優億生技、全瑩生技、啟弘生技、思必瑞特生技、慧穎生技、精拓生技與亞家生技，展現一站式抗體藥物複合體（ADC）開發及細胞製藥設備。 創新藥 / 改良型新藥與高門檻學名藥： 由因華生技、友杏生技、安成生技、竟天生技、台新藥、漢達生技、祥翊製藥與歐帕生技領軍，聚焦新劑型開發、罕病治療與高活性製劑。