SpaceX掛牌倒數 超額認購4倍引爆狂熱 克萊默：市值恐衝5兆美元後崩跌

鉅亨網編譯許家華 2026-06-12 08:10

由全球首富馬斯克 (Elon Musk) 創辦的太空與人工智慧公司 SpaceX 即將正式登陸公開市場，引發投資人高度關注。然而，在市場情緒持續升溫之際，CNBC 財經節目《Mad Money》主持人吉姆．克萊默 (Jim Cramer) 卻發出警告，認為 SpaceX 可能出現過度炒作風險，甚至在上市首日衝上不合理估值後迅速回落。

（圖：REUTERS/TPG）

SpaceX 此次首次公開募股 (IPO) 定價為每股 135 美元，對應公司估值達 1.77 兆美元。根據市場消息，此次發行需求異常火熱，認購規模約為供給量的 4 倍，成為近年最受矚目的科技 IPO 之一。

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克萊默在節目中表示，如果市場情緒失控，SpaceX 甚至可能在短時間內超越目前全球市值最高的上市企業，成為新的全球市值王。

他指出，理想的 IPO 通常是在發行價之上小幅開盤，隨後透過穩定交易逐步建立合理估值。然而，SpaceX 同時擁有機構投資人追捧、散戶投機熱潮以及未來納入大型指數的潛在買盤等多重推力，可能導致股價在開盤後迅速飆升。

克萊默特別擔憂大量缺乏經驗的散戶投資人使用市價單追價，而非設定買進價格上限的限價單。他形容這些資金猶如「無法控制的新型飛彈」，一旦集中湧入，可能使股價短時間內脫離基本面。

他表示，如果買盤在短時間內集中爆發，SpaceX 市值甚至可能短暫衝上 4 兆至 5 兆美元，逼近甚至超越目前全球最大企業的規模。

不過克萊默認為，這類由情緒驅動的暴漲往往難以持久。

他以釣魚作比喻指出，即使投資人幸運捕獲一條巨大的旗魚，若未能及時處理保存，最終仍可能迅速腐敗。他認為市場歷史早已證明，過度狂熱通常難以維持。

為了說明風險，他引用近期兩檔熱門科技 IPO 作為例子。設計軟體公司 Figma 於 2025 年 7 月上市後股價持續衝高，但隨後進入長期修正；AI 晶片新創 Cerebras 今年 5 月掛牌後也出現類似走勢，上市初期受到資金追捧，但其後股價逐步回落。

市場人士指出，SpaceX 與一般科技公司最大的不同，在於其同時掌握商業太空發射、低軌衛星通訊 Starlink、軍事國防業務以及 AI 基礎設施等多項熱門題材。投資人普遍將其視為兼具輝達、特斯拉與國防承包商特性的綜合型科技巨頭，也因此推升市場願意給予更高估值。

不過部分華爾街分析師也提醒，即使 SpaceX 具備獨特競爭優勢，1.77 兆美元的起始估值已使其躋身全球最具價值企業之列。若上市首日再出現大幅溢價交易，未來成長空間與獲利能力將面臨更嚴格檢驗。

克萊默強調，市場真正需要的並非首日暴漲，而是一場受控且健康的上市過程。

他表示，唯有讓股價在合理範圍內建立長期價值，才能避免重演許多熱門 IPO 從狂熱追價到大幅修正的歷史循環。