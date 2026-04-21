鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-21 14:28

台股今 (21) 日仍受美國及伊朗的在中東戰事發展局勢不明因素箝制，但市場資金大筆湧入並形成類股輪動的走勢下，集中市場加權股價指數走勢攀升，雖有尾盤出現爆量急殺挫指數近百點出現，但終場大盤仍上漲 646.31 點或 1.75% 作收，收盤指數報 37605.11 點，市場成交值爲 9815.26 億元。

〈台股盤後〉千金股比價效應帶飛台股大漲646點改寫37605點收盤新高。(鉅亨網記者張欽發攝)

今天台股大盤漲勢由台積電 (2330-TW) 居首功，終場台積電股價上漲 25 元 1.23%，收盤報 2050 元，成交量 25623 張，帶動矽晶圓及記憶體族群表現。股王信驊 (5274-TW) 衝上 15,680 元，改寫新天價，比價效應下，也帶動台股盤中首度出現 47 檔千金股聚首，盤中 8 檔亮燈漲停，多頭氣勢強盛。

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資深證券分析師簡伯儀指出， 台北股市受到美國與伊朗戰事消息面影響大，但資金尚未撤出市場。同時，午盤並有上市 41 家、上櫃 52 家個股漲停，多頭氣勢也走旺。

今天新台幣兌美元匯價中午暫收 31.488 元、升值 4.3 分，成交金額 6.68 億美元。

簡伯儀並指出，由於台積電帶動的半導體類股強勢，資金並進一步輪動的 IC 設計類股，其中聯發科 (25454-TW) 鎖住漲停作收，股價並登上 2000 元，收盤報 2090 元。

台北股市集中市場早盤開在 37051.25 點，也是今天盤中的最低點，37781.83 點，創新高，終場大盤以上漲 646.31 點或 1.75% 作收，收盤指數報 37605.11 點，市場成交值爲 9815.26 億元。今天電子股大漲 2.13%，占大盤成交值比重 80.42%，但觀光、鋼鐵、食品及金融類股則下跌，金融股收盤下跌 0.26%，占大盤比重 1.76%。

今天台積電收盤上漲上漲 25 元 1.23%，收盤報 2050 元，成交量 25623 張，而與半導體相關的 IC 設計及載板股則由聯發科及景碩 (3189-TW) 爲多頭代表，鎖住漲停到終場。

而權值股鴻海 (2317-TW) 收盤下上漲 3.5 元，收盤價報 211 元，而大立光 (3008-TW) 收盤下跌 65 元，或 2.4% ，收盤價報 2645 元。