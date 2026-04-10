聯發科3月營收632億元月增 62.3% 創歷史單月新高
鉅亨網記者魏志豪 台北
IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (10) 日公告 3 月營收 632.19 億元，月增 62.3%、年增 12.9%，創單月歷史新高；累計首季營收為 1491.5 億元，季減 0.7%，年減 2.71%，符合財測表現。
聯發科先前預估，以美元兌新台匯率 1 比 31.2 計算，第 1 季季營收將介於 1,412 億元至 1,502 億元之間，實際成績達 1491.5 億元，符合財測高標。
聯發科近年積極布局 ASIC 市場，儘管近期市場傳出 TPU 的設計進度再度遞延，但根據聯發科自身預估，未來三年 ASIC 業務將高速成長，同時已確保晶圓、先進封裝、載板等相關產能，預計 ASIC 業務將成為第二大營收來源，僅次於手機晶片。
聯發科預估，今年資料中心 ASIC 的營收會突破 10 億美元，並於 2027 年達到數十億美元的規模。 此外，公司也正全力執行後續專案，並預計於 2028 年開始貢獻營收。
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