鉅亨網編輯林羿君 2026-04-21 13:17

花旗 (C-US) 集團指出，若荷姆茲海峽的航運干擾再持續一個月，油價可能升至每桶 110 美元。該行估算，美國對伊朗戰事已導致全球原油與成品油庫存損失，若這條關鍵航道再封鎖 4 週，累計損失恐達 13 億桶。

即便本週簽署停火延長協議，並於 5 月逐步恢復航運與產能，全球庫存仍預計減少約 9 億桶，其中包含已流失的 5 億桶，以及因復產延遲與戰損帶來的 4 億桶潛在損失。若干擾延長至兩個月，則可能使約 17 億桶供應退出市場，油價進一步推升至每桶 130 美元。

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花旗預期，即使衝突本週結束，全球原油與燃料庫存仍將於 6 月底降至八年低點；在戰後市場迅速回到每日 100 萬桶過剩供給的前提下，庫存重建仍需超過兩年時間。

該行預測，美伊之間可能在本週達成初步協議或延長停火，並進一步演變為更全面的協議。但分析師亦警告，若談判受阻，市場需準備轉向更長期干擾的情境。

在美國總統川普表示「極不可能」延長停火、且海峽將持續封鎖直至協議完成後，紐約油價週一上漲 5%，突破每桶 95 美元。這場持續中的能源危機已引發前所未見的供給衝擊，推升通膨壓力並拖累全球經濟成長。