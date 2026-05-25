鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-25 19:29

台灣高鐵 (2633-TW) 今 (25) 日上午因苗栗路段發生訊號異常，造成全線班次大亂，多班列車延誤超過 20 分鐘，連交通部長陳世凱也受困列車上，來不及趕上立法院交委會的官員備詢，延後到立院。交通部長陳世凱今 (25) 日也隨即啟動「台高鐵運具聯防機制」，要求高鐵、台鐵及相關單位即刻盤點運能、強化轉乘接駁與替代疏運安排。

交通部指出，經與高鐵公司協調，評估整體運能尚可支應旅運需求；惟為進一步強化旅客轉乘與分流，交通部已請台鐵公司立即配合啟動疏運措施，包括對號列車增停新烏日站及苗栗站，並開放 EMU3000 型新自強號站票，擴大台鐵西部幹線疏運量能，協助旅客更快銜接替代運具

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台鐵表示，今日已依交通部指示，啟動 3 項運具聯防措施並落實執行如下：

一、自 10 時起，西部幹線新自強號 EMU3000 型全面開放站票，提升疏運量能。

二、上下行自強號列車增停新烏日站及苗栗站，強化與高鐵轉乘接駁功能。

三、台鐵已完成預備編組及乘務人力整備待命，將視旅運需求機動加開北中半直達列車，規劃停靠彰化、新烏日、台中、豐原、苗栗、新竹、桃園、板橋及台北等站，並將依現場疏運情形滾動檢討，下午 4 時後機動加開列車。

交通部也提醒，高鐵已公布旅客退費及補償措施。列車抵達旅客訖站時間較原訂時刻延遲 30 分鐘以上未滿 60 分鐘者，退還實收票價 50%；延遲 60 分鐘以上者，退還實收票價全額，另受影響取消車次且未使用之車票，可辦理全額退費；中斷旅程旅客得退還未乘區間票價，免收手續費；持對號座車票改搭自由座旅客，亦可於乘車日起 1 年內辦理車廂差額退費。

交通部強調，陳世凱已要求各單位持續掌握高鐵台臺鐵現場旅運狀況，務必以旅客優先、疏運優先、服務不中斷為原則，透過台高鐵運具聯防及即時應變機制，主動提供替代運輸方案，加速協助旅客完成行程，維持整體交通服務穩定。