鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-03-25 17:34

遠傳指出，台灣高鐵及三大電信業者計劃導入先進的行動通訊架構以及新一代 5G 通訊設備，取代既有的中繼傳輸模式。針對高鐵沿線設置超過 10 年、共 369 組「基礎頻率中繼器」，將全面更換為新型「光纖射頻放大器」(RRH)，設置數量更將增加至超過 2200 座，以克服列車在高速行駛下產生的訊號不連貫與頻寬瓶頸。

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此計劃預計將優先針對南港至板橋地下隧道、沿線連續隧道群等關鍵基地台進行升級，後續再擴及雲嘉南地區等開放路段。未來將由高鐵提供場地與電力，電信業者共同投入建置，針對高鐵沿線通訊設備進行大幅升級，預計今年底前，可望顯著提升南港至板橋地下路段及部分隧道段的通訊品質，2027 年底完成全線通訊品質提升。

遠傳總經理井琪表示，遠傳透過導入先進的行動通訊架構與新一代 5G 設備，強化關鍵基礎建設與整體網路韌性。

中華電信董事長簡志誠也說，此次計畫不僅著眼於升級旅客的行動通訊體驗，也呼應國家數位韌性與公共安全需求。