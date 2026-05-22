鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-22 18:31

台股今 (22) 日及大型權值股、被動元件、高頻高速材料類股的出頭之下，大盤終場站上 4 萬 2 大關 ，以上漲 899.76 點收盤，指數報收 42267.97 點，成交值 1.18 兆元，外資連兩日擴大買超，今天外資買超 761.37 億元，爲史上第四大單日買超金額 ，累計連 2 個交易日外資加碼台股達 1364.78 億元。

但外資連續 3 個交易日大幅賣超第一金 (2892-TW) 27.82 萬張，今天調節 6.94 萬張，連續 3 天位居外資賣超第一。

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今天在現貨市場上外資買超 761.37 億元，投信買超 110.64 億元，自營商買超 194.76 億元，合計買超 1066.77 億元；在期貨市場上，外資今天交易淨額爲空單 2059 口，未平倉口淨額爲空單 46483 口。

在匯市方面，新台幣兌美元匯率 5 月 22 日以 31.568 元作收、升值 2.7 分，成交金額 18.8 億美元。上午新台幣以 31.560 元開出，盤中最高 31.454 元，最低 31.581 元。本周貶幅 0.05%。

今天集中市場外資買超較多的個股爲，台玻、緯創、華通、友達、國泰金、彩晶、長興、燿華、仁寶、鴻海；賣超較多的個股爲，第一金、聯電、台新新光金、永豐金、南茂、中鋼、南亞、南金、統一、華航。

今天集中投信買超較多的個股爲，台新新光金、廣達、長榮航、華南金、兆豐金、統一、長榮、凱基金、台灣大、臻鼎 - KY；賣超較多的個股爲，聯電、仁寶、國泰金、富邦金、元大金、遠東新、玉山金、金寶、京元電子、中信金。

今天集中自營商買超較多的個股爲，友達、群創、華通、華邦電、華新、康舒、英業達；賣超較多的個股爲，大成鋼、中信金、永豐金、元大金、華南金、玉山金、廣達、淩陽、大聯大、凱基金。